Москва13 сенВести.Почти половины жителей России планируют подрабатывать текущей осенью. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков "Авито Подработки", которые приводит РИА Новости.
Почти половина россиян (46%) планирует подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывает получать за счет гибкой занятости около 36 556 рублей в месяцговорится в публикации
В числе доступных вакансий сортировщики книг и тетрадей, сборщики фруктов, специалисты ручного вязания для создания одежды на заказ.