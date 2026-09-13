Исследование: почти половина россиян планируют подрабатывать осенью Почти половина жителей России планируют подрабатывать осенью

Москва13 сен Вести.Почти половины жителей России планируют подрабатывать текущей осенью. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков "Авито Подработки", которые приводит РИА Новости.

Почти половина россиян (46%) планирует подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывает получать за счет гибкой занятости около 36 556 рублей в месяц говорится в публикации

В числе доступных вакансий сортировщики книг и тетрадей, сборщики фруктов, специалисты ручного вязания для создания одежды на заказ.