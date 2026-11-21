Число женщин-предпринимателей в России достигло более 2 млн человек

Исследование: число женщин-предпринимателей в России увеличилось за 5 лет Число женщин-предпринимателей в России достигло более 2 млн человек

Москва21 ноя Вести.Число женщин, зарегистрированных в России в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), на 1 ноября 2026 года достигло 2,11 млн человек, это на 42,5% больше, чем на конец 2021 года. Такие данные приводит в своем исследовании сервис проверки контрагентов Rusprofile, которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным компании, на конец 2021 года в стране насчитывалось 1,48 млн женщин-ИП. За неполные 5 лет их стало почти на 630 тыс. больше. В январе - октябре 2026 года в России зарегистрировали 400,6 тыс. женщин-ИП - на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (367,5 тыс.)

По мнению сооснователя креативного агентства NAVY Анастасии Кошелевой, рост числа регистраций связан с развитием онлайн-площадок для торговли.

Связываю рост регистраций женщин-ИП с бурным ростом маркетплейсов в последние годы. Как известно, женщины - их основные пользователи. Многие логично перешли на сторону продавцов отметила Кошелева

Одновременно стало больше женщин, прекративших предпринимательскую деятельность. За 10 месяцев 2026 года количество таких женщин достигло 305,2 тыс. человек против 263,3 тыс. за аналогичный период 2025 года.

Аналитики связывают увеличение числа прекращений деятельности с ужесточением требований маркетплейсов и трудностями, с которыми сталкиваются продавцы в новых условиях.