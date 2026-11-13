Интерес россиян в возрасте до 25 лет к открытию бизнеса вырос на 24%

Россияне младше 25 лет стали чаще интересоваться открытием бизнеса Интерес россиян в возрасте до 25 лет к открытию бизнеса вырос на 24%

Москва13 ноя Вести.Интерес россиян младше 25 лет к предпринимательству заметно вырос. В сентябре 2026 года число молодых посетителей интернет-ресурсов, посвященных грантам, льготам и образовательным программам для бизнеса, увеличилось на 24% по сравнению с маем. Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе "МегаФона" со ссылкой на совместное исследование оператора и Фонда содействия инновациям.

Согласно анализу обезличенных данных оператора, наиболее активно возможностями открытия собственного дела интересуются жители Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В число лидеров также вошли Ростовская область, Татарстан, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Ставропольский край, Дагестан и Кемеровская область.

При этом более 82% трафика на сайтах государственных грантов и программ технологического развития приходится на девушек поколения Z.

Самой популярной площадкой среди молодых пользователей стал портал Фонда содействия инновациям, на который приходится 33% тематического трафика. Далее следуют цифровая платформа Корпорации МСП с долей 23% и портал "Мой бизнес" - 22%.

По информации Фонда содействия инновациям, 92% заявок на гранты для молодежного технологического предпринимательства поступают от россиян, родившихся в 2000 году и позже.

В 2026 году победителями конкурса "Студенческий стартап" стали 2250 человек, получивших по 1 млн рублей на развитие проектов. Из них 87% относятся к поколению зумеров, а 14% еще не достигли 20-летнего возраста.

Наибольший интерес молодые предприниматели проявляют к цифровым технологиям, включая искусственный интеллект (ИИ). Среди востребованных направлений также оказались биотехнологии и креативные индустрии.