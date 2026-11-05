"Предприми себя": российские бизнесмены поддерживают талантливых подростков Всероссийский подростковый конкурс "Предприми себя" стартовал в Москве

Москва5 ноя Вести.Всероссийский конкурс "Предприми себя", направленный на поддержку учащихся шестых-седьмых классов и развитие их способностей, стартовал 3 ноября в Москве. Реализацией проекта занимается Фонд "Университет детства" при поддержке Московского физико-технического института (МФТИ) и Рыбаков Фонда.

Как сообщает СМИ2, основная задача проекта состоит в поиске талантливых подростков вне зависимости от их региона проживания и помощи им в получении новых образовательных возможностей. Для этого развивается система территориального попечительства, позволяющая поддержать школьников с учетом особенностей регионов.

Директор школы-пансиона "Большой Физтех" Ольга Гельфанд назвала главной целью проекта создание среды, в которой подростки смогут раскрыть свой потенциал, попробовать себя в различных направлениях и научиться брать на себя ответственность.

Особую роль здесь играют значимые взрослые: они не только поддерживают школу, но и становятся для ребят наставниками, вовлекают их в свои проекты и делятся личным опытом отметила она

Территориальные попечители составляют сеть скаутов "Большого Физтеха". Они помогают находить перспективных ребят, формируют команду поддержки, организовывают встречи и подстраивают работу под особенности своего региона. Развитие этой системы происходит на школьном, муниципальном и региональном уровнях.

Сооснователь школы-пансиона и территориальный попечитель квеста "Предприми себя" по городу Магнитогорску Игорь Рыбаков обратил внимание, что на сегодняшний день подросткам представляются уникальные возможности, которых не было раньше.

Уже в 12-14 лет они могут осваивать искусственный интеллект, знакомиться с передовыми технологиями и пробовать себя в науке. Но важно не только дать детям доступ к этим инструментам, а вовремя заметить их способности и помочь раскрыть свой потенциал заметил он

Заместитель генерального директора Центра просветительских инициатив Минпросвещения России Инал Габлия напомнил, что в РФ открыто более 19 тысяч центров "Точка роста", а также работают детские технопарки "Кванториум", где у детей есть возможность изучать естественные науки, робототехнику и инженерию. Кроме того, он указал на важную роль бизнеса в развитии образования.

Школа-пансион "Большой Физтех" – пример того, как частная инициатива помогает создавать условия для развития талантливых детей. Здесь уже обучаются первые воспитанники. Желаю проекту процветания, мы со своей стороны будем всячески содействовать его развитию продолжил Габлия

Об ответственности и роли взрослого, способного помочь школьнику открыть новые возможности, рассказал Дмитрий Баканев, попечитель школы-пансиона, предприниматель, меценат, сооснователь эндаумента в гимназии № 9 Екатеринбурга.

Когда я был школьником и готовился к поступлению в МФТИ, я занимался в Заочной физико-технической школе. Студенты университета проверяли наши работы и оставляли комментарии на полях тетрадей. Для меня, ребенка из небольшого города, это было настоящим окном в большой мир. Тогда я понял, насколько важно, чтобы рядом с подростком был значимый взрослый, способный показать ему новые возможности поделился он

Баканев добавил, что намерен дать такую же поддержку талантливым школьникам и планирует развивать в Екатеринбурге систему территориального попечительства.

В первом сезоне конкурса "Предприми себя" поучаствовало свыше трех тысяч семиклассников из 69 российских субъектов. Сто участников, вышедших в финал, прошли образовательную программу в Москве. Благодаря грантам российских бизнесменов и меценатов 26 победителей получили возможность обучаться в "Большом Физтехе".

Ранее заместитель Президента – Председателя правления банка ВТБ Денис Бортников рассказал ИС "Вести", что получают те, кто не выиграл в конкурсе "Бизнес Баттл".