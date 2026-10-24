Москва24 окт Вести.Идея конкурса "Бизнес Баттл" – научить людей мыслить в формате экономики. Об этом ИС "Вести" рассказал Денис Бортников, заместитель Президента – Председателя правления банка ВТБ.

В Ставрополе подвели итоги второго сезона "Бизнес Баттла" – конкурса для предпринимателей. Главный приз – два миллиона рублей от ВТБ на развитие бизнеса.

Сама идея и цель этого конкурса – это людей научить мыслить в формате экономики. В формате той отрасли, в которой они хотят работать и в которой они себя видят. Люди, которые никогда к бизнесу никакого отношения не имели, например, занимались какими-то другими вещами по жизни, вот, они же где-то должны почерпнуть какой-то необходимый материал для того, чтобы заняться этим бизнесом. И вот, они приходят к нам и, соответственно, все у нас получают. И то, что не попадает в финал, на самом деле имеет интерес, в том числе для администраций местных, ими [предпринимателями] потом занимаются. И занимаются достаточно серьезно