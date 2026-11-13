Средин: бизнес будет активно инвестировать в развитие при ставке ЦБ ниже 10%

В ВТБ назвали ставку ЦБ, нужную для активных инвестиций бизнеса в развитие Средин: бизнес будет активно инвестировать в развитие при ставке ЦБ ниже 10%

Москва13 ноя Вести.Российские компании будут готовы активно инвестировать в рост и развитие своего бизнеса при значении ключевой ставки Центробанка (ЦБ) ниже 10%. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" старший вице-президент банка ВТБ, глава Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин.

По его словам, именно такое значение ставки Банка России считают точкой отсечения представители бизнеса, с которыми работает ВТБ.

У нас проводилась региональная конференция "Россия зовет!" в Казани полтора месяца назад, и два представителя крупного бизнеса назвали цифру ключевой ставки 8-9% как такую точку отсечения, когда они будут готовы начинать активно инвестировать в рост и развитие своего бизнеса. Это компании совершенно разных отраслей - одна была удобренческая, другая - строительная. Примерно вот этот диапазон консенсусно, исходя из наших диалогов с нашими клиентами, мы видим как такую точку отсечения для того, чтобы инвестиции ускорились сказал Средин

Ставка ЦБ, указал он, напрямую влияет на окупаемость проектов.

Любой проект рассчитывается, исходя из ставок, исходя из окупаемости, исходя из будущего спроса, сбыта, логистики, стоимости этой логистики. И если все эти переменные сложить, то, по мнению большинства компаний в большинстве отраслей, с которыми мы работаем, именно ставка ниже 10% уже становится более удобоваримой подчеркнул Средин

Он также рассказал, какие еще факторы, помимо снижения ставки Банка России, необходимы для устойчивого роста инвестиций в РФ.