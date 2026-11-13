Вице-президент ВТБ Средин рассказал, какие факторы нужны для роста инвестиций Вице-президент ВТБ Средин: для роста инвестиций должно быть сочетание факторов

Москва13 ноя Вести.Старший вице-президент ВТБ, глава Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин навал в интервью ИС "Вести" факторы, необходимые для устойчивого роста инвестиций в России.

По его словам, это должно быть сочетание факторов, универсального способа запустить данный процесс не существует.

В частности, [важна] и стоимость привлеченных ресурсов, и доходности проектов, и предсказуемости на горизонте окупаемости любого проекта. Для банковского кредита – там связь понятна, чем ниже ключевая ставка, тем дешевле кредит, это понятно, но и акционерные деньги имеют стоимость… Любой сейчас человек с деньгами, когда смотрит на инвестиции какие-то капитальные, долгосрочные, смотрит также на альтернативы отметил Средин

По его словам, еще один важный фактор – предсказуемость стоимости привлечения инвестиций.

У нас в начале года Центральный Банк прогнозировал ключевую ставку в 2027 году на уровне там 8-9%. Не так давно они заявили, что эта ставка будет 12,5—13,5% как ориентир. Понятно, что это очень значимая разница, которая тоже влияет на расчеты любого проекта и любых будущих или текущих инвестиций добавил Средин

Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка в России останется высокой еще некоторое время, однако ее сохранение необходимо для экономики страны.