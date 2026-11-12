Набиуллина: ключевая ставка на какое-то время останется высокой, но выбора нет Глава ЦБ РФ Набиуллина: ключевая ставка на какое-то время останется высокой

Москва12 ноя Вести.Ключевая ставка в России останется высокой еще некоторое время, однако ее сохранение необходимо для экономики страны. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Продолжительная жесткая денежно-кредитная политика направлена на достижение умеренного и предсказуемого роста, и это необходимо для повышения благосостояния граждан, а также создания условий для устойчивого развития бизнеса и экономики, отметила она.

Если совсем просто: ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да, это болезненный период, но выбора у нас нет заявила глава ЦБ

Сдерживание инфляции является вкладом Центробанка в повышение благосостояния населения, указала Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные процентные ставки, устойчивую национальную валюту и достаточный объем инвестиций в будущее, а экономика, в которой цены постоянно и значительно растут, становится уязвимой.

Банк России по итогам последнего заседания 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.