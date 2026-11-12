Набиуллина: триллионы рублей субсидий надо направить на рост производительности Глава ЦБ Набиуллина: триллионы рублей надо направить на рост производительности

Москва12 ноя Вести.Триллионы рублей, которые задействованы в виде разного рода субсидий, должны быть в направлены на рост производительности, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

В целом реальный сектор располагает финансовыми ресурсами, считает глава Центробанка.

Прибыль 25 трлн, кредиты растут более чем триллион в месяц, но главное — инвестиции почти на четверть выше, чем пять лет назад. Почему же за эти пять лет производительность труда в нашей экономике увеличилась кратно меньше, всего на 5%? Эта разница бросается в глаза заявила она

По ее словам, вопрос не столько и не столько в доступности финансирования и объемах инвестиций, сколько в том, как они распределяются, в том, кого и как поддерживать.

Она отметила, что в последние годы финансирование по субсидируемым льготным ставкам значительно увеличилось. Объем таких кредитов приблизился к 19 трлн рублей. Это 14% всех рублевых кредитов экономики. По ее мнению, большой объем льготных кредитов — это одна из причин высокой ключевой ставки.

Моя точка зрения: те миллиарды и триллионы рублей, которые задействованы в виде разного рода субсидий, должны быть в большей степени направлены на рост производительности считает Эльвира Набиуллина

Поддержка спроса, к которой Центробанк прибегал в прошлом, уместна только тогда, когда экономика сталкивается "с нехваткой совокупного спроса, с высокой безработицей", а сейчас этого нет, полагает глава ЦБ.