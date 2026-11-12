Москва12 ноя Вести.Инвестиционные товары в России дорожают быстрее, чем потребительская корзина. Это свидетельствует о влиянии высокой инфляции не только на население, но и на бизнес, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

За последние 12 месяцев инвестиции в основной капитал составили 43 трлн рублей. В денежном выражении этот показатель оказался выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в физических объемах в первом полугодии зафиксировано снижение примерно на 10%.

Это говорит в том числе о том, что инвестиционные товары дорожают даже быстрее, чем потребительская корзина заявила Набиуллина

Глава ЦБ отметила, что снижение инфляции позволит уменьшить расходы бизнеса на приобретение оборудования и реализацию инвестиционных проектов. По ее словам, это станет вкладом регулятора в экономический рост и поможет выполнить поставленную президентом задачу по перезапуску инвестиционного цикла.