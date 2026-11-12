После взрыва машины с военным в Петербурге перекрыли участок Колпинского шоссе Участок Колпинского шоссе перекрыт после взрыва машины в Санкт-Петербурге

Москва12 ноя Вести.Утром 12 ноября произошел взрыв автомобиля с военнослужащим в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В связи с этим был перекрыто движение на участке Колпинского шоссе. Об этом сообщили в канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок" в MAX.

Участок перекрыт от улицы Полоцкой до улицы Туровской.

Трассы автобусных маршрутов №№ 179, 254, 325, 374, 388 изменены: трасса №388 укорочена, направлен: своя трасса до Туровской ул., Ростовская ул., Туровская ул., далее своя трасса. Маршруты №№ 179, 254, 325, 374 в обоих направлениях: своя трасса до Полоцкой ул., Ростовская ул., Туровская ул., далее своя трасса отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что при взрыве машины на Колпинском шоссе погиб водитель, жертвой стал военнослужащий. После убийства военного было возбуждено уголовное дело.