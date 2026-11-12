После подрыва военнослужащего в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после подрыва машины с военным в Петербурге После подрыва военнослужащего в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело

Москва12 ноя Вести.После убийства военнослужащего при подрыве автомобиля в Пушкинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Преступление было совершено утром в четверг, 12 ноября.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе говорится в заявлении ведомства в MAX

Ранее сообщалось, что при взрыве машины на Колпинском шоссе погиб водитель. В Следкоме подтвердили, что жертвой стал военнослужащий.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, криминалисты и оперативники.