Москва12 ноя Вести.Умеренный и предсказуемый рост цен в России - это вклад Центробанка в благосостояние граждан, считает руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В рамках пленарного заседания Госдумы она напомнила депутатам, что ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. По ее мнению, это оправдано с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса.

Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего, потому что наша с вами общая цель — это рост благосостояния граждан. Для этого правительство делает свою часть работы, Центральный банк – свою. Умеренный предсказуемый рост цен — это как раз наш вклад в благосостояние граждан заявила она

По ее словам, для обычных людей подорожание продуктов и основных услуг всегда очень болезненно. Люди хотят, чтобы вернулись умеренные ставки по ипотеке, бизнес ждет доступных кредитов.