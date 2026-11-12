Москва12 нояВести.Умеренный и предсказуемый рост цен в России - это вклад Центробанка в благосостояние граждан, считает руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина.
В рамках пленарного заседания Госдумы она напомнила депутатам, что ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. По ее мнению, это оправдано с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса.
Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего, потому что наша с вами общая цель — это рост благосостояния граждан. Для этого правительство делает свою часть работы, Центральный банк – свою. Умеренный предсказуемый рост цен — это как раз наш вклад в благосостояние гражданзаявила она
По ее словам, для обычных людей подорожание продуктов и основных услуг всегда очень болезненно. Люди хотят, чтобы вернулись умеренные ставки по ипотеке, бизнес ждет доступных кредитов.
Страна, где все беспрерывно и непредсказуемо дорожает, будет заведомо уязвимой. Только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточные инвестиции в свое будущеезаключила глава Центробанка РФ