В ЦБ РФ заявили, что Сбербанк ждет сохранения ключевой ставки Ведяхин: Сбербанк ждет сохранения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания

Москва14 окт Вести.Сбербанк ожидает сохранения ключевой ставки Банка России по итогам заседания совета директоров, которое должно пройти 23 октября. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, банк наблюдает спрос на оборотное кредитование и небольшие, краткосрочные инвестиционные проекты.

Максимальная вероятность на следующем заседании заключается в том, что регулятор оставит ставку без изменений сказал Ведяхин

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что банк "не откладывает в сторону" долгосрочные, энергетические проекты из-за веры в тренд снижения ключевой ставки.

13 октября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка в России может снизиться до 10%, а инфляция опуститься до 4%.