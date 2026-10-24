Москва24 окт Вести.Большая часть жителей Ставропольского края связаны с предпринимательством. Об этом ИС "Вести" рассказал глава региона Владимир Владимиров, комментируя проведение в Ставропольском крае конкурса стартапов "Бизнес Баттл".

У нас отличный проект с банком ВТБ - это "Бизнес Баттл". Мы собираем активных людей, которые хотят получить хороший опыт в предпринимательстве. Даже это может быть действующий предприниматель, но в какой-то другой сфере получать… У нас 65% людей заняты предпринимательством: либо сами являются предпринимателями, либо работают с предпринимателями. Поэтому, чтобы эти цифры росли и объем экономики Ставропольского края рос, конечно же, такие проекты очень нужны и очень востребованы