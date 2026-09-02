Член правления ВТБ Еременко: пессимизма у бизнеса нет, несмотря на сложности

В ВТБ заявили, что пессимизма у российского бизнеса нет Член правления ВТБ Еременко: пессимизма у бизнеса нет, несмотря на сложности

Москва2 сен Вести.У среднего и малого бизнеса России, несмотря на сложности в экономике, нет пессимизма. Такое мнение ИС "Вести" высказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

Пессимистических настроений нет. Сегмент среднего и малого бизнеса жив, он развивается. Безусловно, сегодня в экономике немало сложностей, но несмотря на это, идет структурное изменение, и наши предприниматели, наш сегмент СНГ ищут новые ниши заявил он

По его словам, наблюдается интерес предпринимателей в сфере, относящейся к программам импортозамещения.