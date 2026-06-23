Москва23 июн Вести.Российский бизнес проявляет осторожный оптимизм, заявил ИС "Вести" директор по аналитике "Инго Банка" Василий Кутьин.

Сейчас, если смотрим на оценку бизнеса, можно говорить об осторожном оптимизме. Если мы посмотрим, например, на ценовые ожидания, которые бизнес показал в июне 2026 года, согласно данным "Мониторинга предприятий" Банка России, то ценовые ожидания бизнеса снижаются пятый месяц подряд и достигли минимума с октября 2022 год. 15,9 пункта - это очень хороший показатель