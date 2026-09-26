Москва26 сен Вести.Проект "Билет в будущее" помогает ученикам 6-11-х классов по всей России определиться с будущей профессией. Об этом сообщили РИА Новости в Фонде гуманитарных проектов.

Сейчас на портале доступны две основные диагностики: "Мои интересы" и "Мой профиль". Такие тесты помогают выявить интересы, сильные стороны и склонности к определенным направлениям.

С 25 сентября профориентационные диагностики нового учебного года в рамках Единой модели профориентации "Билет в будущее" доступны школьникам 6–11 классов по всей России говорится в сообщении

Отмечается, что в 2026/27 учебном году для школьников 6–11-х классов предусмотрено 10 видов диагностик. Так, в течение года пройдут диагностики по естественно-научным, техническим, вербальным, социальным, креативным и аналитическим способностям, а также методики "Мои качества" и "Мои ориентиры".

В фонде уточнили, что результаты диагностики в проекте "Билет в будущее" – это не окончательное решение для ученика, а лишь первый шаг на пути к определению будущей профессии.