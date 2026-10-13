Москва13 окт Вести.Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева выступила с предложением об изменении условий поддержки молодых предпринимателей и закреплении в законодательстве данного понятия.

Предлагаю законодательно закрепить понятие "молодой предприниматель", что позволит сформировать единый правовой подход к поддержке молодых предпринимателей и обеспечить адресное предоставление мер государственной и муниципальной поддержки сказала она в беседе с ТАСС

Парламентарий также высказалась за повышение с 25 до 35 лет возрастного порога для получения гранта на создание или развитие бизнеса для тех, кто открывает свое дело впервые. По мнению Воропаевой, данная мера значительно расширит возможности для получения такой поддержки.

Наряду с этим депутат предложила требование о софинансировании гранта собственными средствами. В настоящее время предприниматель должен вложить свои средства в сумме не менее четверти стоимости проекта. Парламентарий считает, что это также создает трудности для получения поддержки тем, кто начинает бизнес.