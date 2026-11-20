Москва20 нояВести.Сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для матерей на две недели. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передает РИА Новости.
По его словам, льгота могла бы действовать неделю до Дня матери и неделю после него.
Можно поддержать инициативу ежегодного бесплатного проезда ко Дню матери для женщин, воспитывающих детей до 14 летотметил Гриб
Он считает, что такая мера стала бы дополнительным знаком внимания и поддержки женщинам.
В 2026 году День матери в России отметят 29 ноября – в последнее воскресенье месяца. Праздник учрежден в 1998 году для повышения социальной значимости материнства.