В ОП предложили ввести дополнительную меру поддержки женщин ко Дню матери В ОП предложили ввести бесплатный проезд ко Дню матери

Москва20 ноя Вести.Сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для матерей на две недели. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передает РИА Новости.

По его словам, льгота могла бы действовать неделю до Дня матери и неделю после него.

Можно поддержать инициативу ежегодного бесплатного проезда ко Дню матери для женщин, воспитывающих детей до 14 лет отметил Гриб

Он считает, что такая мера стала бы дополнительным знаком внимания и поддержки женщинам.

В 2026 году День матери в России отметят 29 ноября – в последнее воскресенье месяца. Праздник учрежден в 1998 году для повышения социальной значимости материнства.