Депутат Панеш: в России нужно ввести бесплатный проезд для жен участников СВО

Депутат предложил сделать бесплатным проезд для жен участников СВО Депутат Панеш: в России нужно ввести бесплатный проезд для жен участников СВО

Москва12 окт Вести.В России необходимо ввести бесплатный проезд для жен участников специальной военной операции (СВО), считает депутат Госдумы Каплан Панеш. Свое мнение он высказал в разговоре с изданием "Абзац".

Панеш предложил обеспечить такой мерой поддержки всех жен военных не зависимо от региона их проживания.

Я предлагаю установить бесплатный проезд для жен участников СВО в городском и пригородном транспорте. Льгота должна действовать на всей территории страны сказал Панеш

Он отметил, что также необходимо предусмотреть механизм подтверждения статуса.

Жена сможет оформить специальную транспортную карту или социальный проездной на основании справки с места службы мужа. Обеспечить финансирование [можно] из федерального бюджета пояснил Панеш

Бесплатный проезд, как подразумевается, позволит снять часть нагрузки с семьи. Такая мера избавит женщину от мыслей о тратах на проезд до работы или поликлиники.