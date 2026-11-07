Миронов предложил объявить широкую амнистию для женщин-осужденных Миронов: амнистия для женщин-осужденных давно назрела

Москва7 ноя Вести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой об объявлении широкой амнистии женщин-осужденных. По его мнению, амнистию можно приурочить ко Дню матери, который в 2026 году приходится на 29 ноября, или к 8 марта 2027 года.

По мнению политика, реализация этой инициативы будет способствовать образованию новых семей и улучшению демографической ситуации, передает ТАСС.

Я считаю, что давно назрела амнистия для женщин-осужденных, за исключением лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Снисхождения заслуживают не только женщины с детьми сказал Миронов агентству

Он пояснил, что сегодня в женских колониях преобладают молодые девушки, отбывающие наказание по "наркотическим" статьям. У многих из них "серьезные сроки", поскольку суды предпочитают назначать наказания по максимуму за преступления, связанные с наркотиками.

По словам Миронова, когда такая женщина выходит на свободу после отбытия срока, она вынуждена начинать жизнь заново и ей не до семьи и не до рождения детей.

Поэтому такая широкая амнистия для женщин или ко Дню матери, или к 8 Марта будущего года нужна обязательно подчеркнул политик

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести ко Дню матери дополнительные выплаты для женщин, воспитывающих троих и более детей.