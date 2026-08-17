Москва17 авгВести.Планируемый реестр педофилов должен быть публичным, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Главный смысл появления такого реестра в профилактике. Закрыть нужно информацию о жертвах и подробностях преступлений, а все данные о преступниках должны быть в открытом доступесказал Миронов
Депутат подчеркнул, что считает доводы против общедоступности такого ресурса необоснованными.
Есть мнение, что доступность данных приведет к преследованиям этих лиц и даже самосуду. Полностью исключить такое нельзя, но будем откровенны: страх - единственное, что может остановить извращенцевсказал он
Миронов уверен, что публичное обнародование лиц и адресов педофилов заставит их осознать, что они находятся "под колпаком".
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ МВД РФ на запрос депутата Анастасии Удальцовой сообщила, что в ведомстве работают над созданием единого внутреннего реестра лиц, совершивших сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.