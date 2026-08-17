Миронов: данные из реестра педофилов должны быть в открытом доступе Миронов заявил, что данные реестра педофилов должны быть общедоступными

Москва17 авг Вести.Планируемый реестр педофилов должен быть публичным, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Главный смысл появления такого реестра в профилактике. Закрыть нужно информацию о жертвах и подробностях преступлений, а все данные о преступниках должны быть в открытом доступе сказал Миронов

Депутат подчеркнул, что считает доводы против общедоступности такого ресурса необоснованными.

Есть мнение, что доступность данных приведет к преследованиям этих лиц и даже самосуду. Полностью исключить такое нельзя, но будем откровенны: страх - единственное, что может остановить извращенцев сказал он

Миронов уверен, что публичное обнародование лиц и адресов педофилов заставит их осознать, что они находятся "под колпаком".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ МВД РФ на запрос депутата Анастасии Удальцовой сообщила, что в ведомстве работают над созданием единого внутреннего реестра лиц, совершивших сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.