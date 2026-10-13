Более половины россиян выступили за суррогатное материнство на любых условиях ВЦИОМ: более половины россиян одобряют суррогатное материнство

Москва13 окт Вести.Более половины россиян (52%) считают, что суррогатное материнство должно быть разрешено как на платной, так и на безвозмездной основе. При этом о такой процедуре знают 88% граждан, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, результаты которого предоставили в пресс-службе центра, сообщает РИА Новости.

В общих чертах о суррогатном материнстве осведомлены 67% респондентов, ещё 21% хорошо знакомы с темой. Семь процентов слышали этот термин, но не знают его значения, а 3% впервые узнали о процедуре во время опроса говорится в материале

За разрешение суррогатного материнства исключительно за денежное вознаграждение выступили 19% участников исследования, только на безвозмездной основе - 8%. Еще 12% россиян считают, что процедуру необходимо полностью запретить.

При этом 65% опрошенных допускают суррогатное материнство лишь в случаях, когда люди не могут самостоятельно родить ребенка. По мнению 22% респондентов, прибегать к таким услугам допустимо в любой ситуации. Полностью неприемлемой процедуру считают 10% участников опроса.

Главной причиной обращения к суррогатному материнству россияне назвали заболевания и патологии, при которых беременность и роды невозможны или не рекомендованы. Этот вариант выбрали 78% респондентов.

Еще 36% указали на возрастные ограничения, связанные с вынашиванием и рождением ребенка, а 28% - на предыдущий неудачный опыт зачатия или беременности. Потерю супруги и нежелание женщины прерывать карьеру или выпадать из активной жизни назвали по 12% опрошенных.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 2 октября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Исследование проходило методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке мобильных номеров. При доверительной вероятности 95% максимальная погрешность не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что около половины россиян выбрали бы дом престарелых, чтобы не "напрягать" семью. Если бы уход за пожилым человеком требовал от семьи слишком много усилий, 44% россиян предпочли бы для себя дом престарелых, следует исследования Аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного ко Дню пожилого человека.