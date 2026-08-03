Эксперт сообщил, во сколько обойдется в России суррогатное материнство Эксперт: суррогатное материнство обойдется россиянам в сумму более 3 млн рублей

Москва3 авг Вести.Стоимость суррогатного материнства в России в среднем превышает 3 миллиона рублей. Об этом NEWS.ru сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам Щербаченко, в данную сумму входят вознаграждение роженице, а также выплаты на питание и одежду.

Суррогатное материнство - один из методов решения проблемы бесплодия. Цена данной услуги в 2026 году сильно варьируется в зависимости от региона и условий программы. Так, в России гонорары суррогатных матерей могут различаться в 1,5–2 раза, а общая стоимость программы в агентствах начинается от 3 млн рублей. Вознаграждение - основной платеж за вынашивание ребенка. Помимо этого, женщина получает ежемесячные выплаты на питание - 35–70 тыс. рублей и единоразовую выплату на одежду - 35–70 тыс. рублей. Также возможна доплата за осложнения (кесарево сечение, многоплодная беременность) - 150–500 тыс. рублей сказал эксперт

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Миронов рассказал в интервью ИС "Вести" о необходимых мерах для повышения рождаемости в стране. Для этого, по словам Миронова, нужно увеличить материнский капитал и ввести меры по погашению ипотеки при рождении детей.