Москва19 ноя Вести.Более половины россиян поддерживают идею установить верхний порог для алиментов, заявило издание KP.RU со ссылкой на результаты своего опроса.

Еще 35% респондентов полагают, что родитель, который не воспитывает ребенка, должен выплачивать по алиментам 25% дохода каждый месяц независимо от уровня своего заработка.

Целых 62% опрошенных россиян выступили за введение верхней планки алиментов. Участники исследования рассудили, что дети не нуждаются в огромных выплатах, достаточно просто зафиксировать определенную сумму и регулярно ее выплачивать, уж на еду и одежду точно хватать будет говорится в публикации

Ранее Конституционный суд России решил, что ежемесячный доход свыше 200 тысяч рублей относится к высоким, и превышающая его сумма алиментов должна рассматриваться как достаточная для удовлетворения потребностей ребенка.