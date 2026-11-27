Каждый пятый россиянин считает внуков лучшим подарком для мамы

Россияне считают внуков лучшим подарком для мамы Каждый пятый россиянин считает внуков лучшим подарком для мамы

Москва27 ноя Вести.В России 20% населения считают внуков лучшим подарком на День матери. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на данные проведенного опроса.

Так, почти половина россиян (45%) считают, что главное не подарок, а внимание. Для многих мам важнее всего чувствовать, что их дети находятся рядом, находят время для общения и проявляют заботу не только по праздникам.

В то же время 20% россиян считают лучшим подарком внуков. Для многих родителей появление следующего поколения в семье становится особенной радостью. Еще 13% проголосовали за поездку на море в качестве лучшего подарка.

11% россиян назвали лучшим подарком цветы и "что-то к чаю", еще 4% - бытовые приборы, например, пылесос или аэрогриль. По 2% респондентов выбрали дачу или машину, а также духи, украшения или косметику. Оставшиеся 3% ответили "другое".

Уточняется, что опрос проводился среди 2973 подписчиков издания в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в мессенджерах Telegram и MAX.

26 ноября зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что в преддверии Дня матери мошенник создают фейковые сайты известных ресторанов и кафе, предлагая россиянам заранее заказывать столики, чтобы провести праздник с мамами в красивой атмосфере.