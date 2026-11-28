Продажи открыток ко Дню матери выросли почти в 4 раза Продажи праздничных открыток ко Дню матери увеличились почти в 4 раза

Москва28 ноя Вести.Спрос на подарки перед Днем матери заметно вырос, а продажи праздничных открыток на Wildberries увеличились более чем на 270% по сравнению с аналогичным периодом октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний.

За последние недели продажи на Wildberries товаров, которые подходят в качестве подарка ко Дню матери, показали статистически значимый рост по сравнению с аналогичным периодом октября отметила пресс-служба компании

Также увеличился спрос на продуктовые подарочные наборы - более чем на 120%, косметические наборы - на 64%. Кроме того, пользователи маркетплейсов на 15–30% чаще покупали для своих мам косметику, кофе, сладости и парфюмерию для дома. При этом средний чек в большинстве категорий почти не изменился, отметили в пресс-службе RWB.

А по данным "Ozon селект", в преддверии праздника в 2,5 раза вырос спрос на наборы сервиза с тематическими надписями. Продажи косметических подарочных наборов удвоились, парфюмерии - увеличились в 2,3 раза, а перчаток - в 1,7 раза.

Ранее стало известно, что россияне считают внуков лучшим подарком для мамы.