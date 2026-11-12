Москва12 ноя Вести.Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" рассказала, что ее дети - активные пользователи маркетплейса.

Запуск новых продуктов, например, "ресейла", находит живой отклик у молодежи. Татьяна Ким судит по своим старшим детям.

Понятно, что я им с детства все заказывала на WB. Когда мы открыли доступ на нашу площадку большому количеству продавцов, в том числе из других стран, и они по ссылке где-то в соцсетях увидели, сказали: "О, круто, у вас, оказывается, и такие вещи продаются"