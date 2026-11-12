Татьяна Ким: в WB при развитии обращали большое внимание на компании из США

Ким заявила, что в WB на этапе развития оценивали опыт компаний США Татьяна Ким: в WB при развитии обращали большое внимание на компании из США

Москва12 ноя Вести.Wildberries на этапе своего развития обращала внимание на опыт крупных американских компаний, заявила основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Конечно, мы смотрим на коллег по цеху, что они делают. Когда компания развивалась, мы очень много обращали внимания на американские площадки. Смотрели, как они выстраивают свою систему лояльности, поддержки для покупателей рассказала она

По словам, Ким, сейчас специалисты оценивают опыт узкопрофильных компаний.

Сейчас активно смотрим за не совсем большими маркетплейсами, я бы сказала, нишевыми игроками, потому что хотим улучшать пользовательский опыт пояснила она

Ранее Татьяна Ким заявила, что на маркетплейсе Wildberries зарегистрирован миллион продавцов, из-за чего возникла высокая конкуренция.