Основатель WB Ким: не могу не сказать спасибо всем нашим покупателям за терпение

Татьяна Ким поблагодарила покупателей WB за терпение Основатель WB Ким: не могу не сказать спасибо всем нашим покупателям за терпение

Москва12 ноя Вести.Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" выразила благодарность покупателям WB за терпение.

Она пояснила, что после крупных атак на склады Wildberries потребовалась перестрйока логистических цепочек, что повлияло на срок выдачи заказов покупателям.

Это все потребовало перестройки, и не могу не сказать спасибо всем нашим покупателям, которые проявили понимание, потому что был момент, когда сроки заказов постоянно менялись, увеличивались сказала она

На данный момент, уточнила Ким, все восстановилось.

Вернулись к тем показателям, которые были до, все хорошо. Большое спасибо нашим клиентам за то, что они поддержали российских предпринимателей и нас, оставшись на нашей площадке добавила она

Ранее Татьяна Ким рассказала, что на Wildberries зарегистрирован миллион продавцов.