Ким призналась, что заказывает товары на Wildberries Татьяна Ким рассказала, что заказывает товары на Wildberries

Москва11 ноя Вести.Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" призналась, что заказывает товары на маркетплейсе.

Такое заявление она сделала, комментируя обновленную логистику после атак на склады Wildberries.

В 10 вечера заказываю товар, он мне показывает - доставка на завтра. Я говорю: "Это точно?" Они говорят: "Да-да, все нормально". Так что все у нас сейчас хорошо, слава Богу, восстановилось поделилась Ким

Также в интервью Ким рассказала, в частности, что на площадке зарегистрирован миллион продавцов, и конкуренция из-за этого высокая.