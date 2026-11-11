Москва11 нояВести.Маркетплейс Wildberries оперативно перестроил систему логистики после масштабных атак на склады компании. Об этом рассказала основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести.
Ким рассказала, что часть товаров доставляется не со складов Wildberries, оперативно запущена другая система логистики.
Примерно половина всех товаров продаются сейчас, когда идет доставка не с наших складов, а со складов продавцов. Плюс мы запустили потом партнерские склады и сделали так, что ни в каком месте не находится большое количество товаровсообщила Ким
Основательница компании также отметила, что теперь в некоторых регионах заказанные товары приходят уже на следующий день.
Понятно, что это разнится от региона к региону, чем ближе склад к тебе, тем доставка, соответственно, быстрее. Сейчас все нормально… Месяц назад или чуть больше даже удивилась, подумала, что какой-то сбой системы, потому что я в 10 вечера заказываю товар, он мне показывает доставку на завтра. Я говорю: "Это точно?" Они говорят: "Да-да, все нормально". Так что все у нас сейчас хорошо, слава Богу, восстановилосьподелилась она
Ранее на Wildberries появился новый способ оплаты товаров. Маркетплейс начал принимать государственные электронные сертификаты.