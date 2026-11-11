Ким заявила, что в Wildberries перестроили логистику после атак на склады Ким: в Wildberries запустили новую систему логистики после атак на склады

Москва11 ноя Вести.Маркетплейс Wildberries оперативно перестроил систему логистики после масштабных атак на склады компании. Об этом рассказала основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести.

Ким рассказала, что часть товаров доставляется не со складов Wildberries, оперативно запущена другая система логистики.

Примерно половина всех товаров продаются сейчас, когда идет доставка не с наших складов, а со складов продавцов. Плюс мы запустили потом партнерские склады и сделали так, что ни в каком месте не находится большое количество товаров сообщила Ким

Основательница компании также отметила, что теперь в некоторых регионах заказанные товары приходят уже на следующий день.

Понятно, что это разнится от региона к региону, чем ближе склад к тебе, тем доставка, соответственно, быстрее. Сейчас все нормально… Месяц назад или чуть больше даже удивилась, подумала, что какой-то сбой системы, потому что я в 10 вечера заказываю товар, он мне показывает доставку на завтра. Я говорю: "Это точно?" Они говорят: "Да-да, все нормально". Так что все у нас сейчас хорошо, слава Богу, восстановилось поделилась она

Ранее на Wildberries появился новый способ оплаты товаров. Маркетплейс начал принимать государственные электронные сертификаты.