Москва20 окт Вести.Wildberries начал принимать государственные электронные сертификаты для оплаты товаров на маркетплейсе. Об этом агентству РИА Новости сообщили в компании.

Нововведение позволит получателям государственных мер социальной поддержки приобретать предусмотренные соответствующими программами товары непосредственно на платформе.

Такая возможность уже появилась у владельцев электронных сертификатов на технические средства реабилитации, которые оформляет Социальный фонд России. Также оплатить покупки сертификатами на маркетплейсе смогут получатели региональных сертификатов на товары для новорожденных в Калининградской, Ленинградской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Механизм оплаты максимально прост – владелец сертификата выбирает на Wildberries товар, соответствующий условиям программы, и оплачивает его сертификатом. Если стоимость покупки превышает номинал сертификата, оставшуюся сумму можно доплатить самостоятельно отметили в пресс-службе Wildberries

Средства сертификата не поступают на банковскую карту получателя, добавили там. Они резервируются в Федеральном казначействе, а после совершения покупки перечисляются напрямую продавцу.