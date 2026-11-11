Москва11 ноя Вести.На сегодняшний день на маркетплейсе Wildberries зарегистрирован миллион продавцов, из-за чего возникла высокая конкуренция. Об этом рассказала основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью экономическому обозревателю Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Таким образом Ким ответила на вопрос о том, смогут ли продавцы на площадке обеспечить в текущих условиях низкую цену на нужные товары.

На площадке зарегистрирован миллион продавцов. И очень высокая конкурентность. И они постоянно между собой, естественно, соревнуются, это нормально, это правильно – вот рыночная экономика. Из-за того, что кто-то постоянно выбывает, то есть как бы его место тут же занимают другие предприниматели примерно с аналогичным товаром, поэтому потребители точно не пострадают и уже не страдают сказала Ким

По ее словам, на маркетплейсе уже активно идут распродажи.

Кроме того, в ходе этого интервью Ким, в частности, сообщила, что после крупных атак на склады Wildberries не произошло оттока продавцов.