Ким заявила, что после атак на склады Wildberries не произошло оттока продавцов Ким: серьезного оттока продавцов после атак на склады Wildberries не произошло

Москва11 ноя Вести.Существенного оттока продавцов после атак на склады Wildberries не произошло, однако изначально для всех эта ситуация стала шоком. Об этом основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким рассказала в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По ее словам, никто не знал, что делать в данном случае, но включилось государство.

[Оттока] не произошло. Конечно, изначально был некий шок, все не знали, что делать, но и государство включилось, и мы, и наши сотрудники. Мы очень хорошо отработали… Это такое свойство, наверное, именно российского культурного кода. То есть ты закален с одной стороны, то есть как бы и знаешь, что нужно адаптироваться и идти дальше, ты должен рассчитывать на себя в первую очередь сказала Ким

С 1 октября маркетплейс Wildberries начал третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате ударов украинских БПЛА на объекты компании. Это стало самой массовой мерой поддержки с начала атак.