Москва11 нояВести.Существенного оттока продавцов после атак на склады Wildberries не произошло, однако изначально для всех эта ситуация стала шоком. Об этом основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким рассказала в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
По ее словам, никто не знал, что делать в данном случае, но включилось государство.
[Оттока] не произошло. Конечно, изначально был некий шок, все не знали, что делать, но и государство включилось, и мы, и наши сотрудники. Мы очень хорошо отработали… Это такое свойство, наверное, именно российского культурного кода. То есть ты закален с одной стороны, то есть как бы и знаешь, что нужно адаптироваться и идти дальше, ты должен рассчитывать на себя в первую очередьсказала Ким
С 1 октября маркетплейс Wildberries начал третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате ударов украинских БПЛА на объекты компании. Это стало самой массовой мерой поддержки с начала атак.