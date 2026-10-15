Глава RWB Ким попросила Путина упростить требования к экспорту на маркетплейсах

Ким попросила Путина упростить требования к экспорту товаров на маркетплейсах Глава RWB Ким попросила Путина упростить требования к экспорту на маркетплейсах

Москва15 окт Вести.Руководитель объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким обратилась к президенту России Владимиру Путину с инициативой поручить профильным ведомствам скорректировать регуляторные нормы для трансграничной торговли через цифровые платформы. Предложение прозвучало на форуме-съезде Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Предприниматель пояснила, что действующие правила фитосанитарного надзора создавались для оптовой внешней торговли и требуют оформления полного пакета документов на каждую отдельную единицу товара.

По ее словам, эти обременительные процедуры делают зарубежные продажи пищевой продукции и лекарств через маркетплейсы экономически нецелесообразными.

Со своей стороны как бизнес готовы принимать активное участие в разработке этих нормативных актов заверила Ким

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что этот вопрос уже прорабатывается на уровне ЕАЭС в рамках соглашения об электронной коммерции. В качестве первого шага планируется освободить от фитосанитарной сертификации единичные отправления весом до 5 килограммов, отметил глава ведомства.

Ранее Путин заявил, что власти России продолжат поддерживать российский бизнес и вместе решать острые вопросы.