Москва12 ноя Вести.Wildberries помогает предпринимателям найти способы восстановить продажи. Об этом заявила основатель компании, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Мы в первую очередь стараемся помочь им найти новые способы, как восстановить свои продажи и как найти, в том числе, новые ниши. Потому что мы видим большой потенциал для предпринимательства в развитии туризма заявила она

Кроме того, селлерам помогают найти новые логистические цепочки.

А со стороны государства, конечно, нужно, чтобы они с учетом сложившейся ситуации все регуляторные меры вводили с особой тщательностью ... Потому что бизнесу нужно сейчас очень сильно перестраиваться сказала Ким

Ранее основатель Wildberries отметила, что закон о платформенной экономике в России находится в стадии дошлифовки.