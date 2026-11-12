Москва12 ноя Вести.Российский бизнес способен предложить собственную модель обучения предпринимательству, основанную на умении быстро адаптироваться к переменам и принимать решения в условиях неопределенности.

Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказала основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким.

По ее словам, классические программы MBA не всегда готовят предпринимателей к работе в условиях постоянных кризисов и неожиданных изменений.

... вести бизнес в реалиях, когда вокруг летают черные лебеди, очень сложно, и классический МВА этому, конечно, не учит. А российский бизнес ... может подать в этом пример, потому что даже у нас ... в культурном коде зашито умение очень быстро адаптироваться, принимать решения. И, мне кажется, когда мы разработаем школу русской мысли бизнеса, ее можно тоже сделать предметом экспорта на другие страны. пояснила Шейла

Она также рассказала, что что на Wildberries зарегистрирован миллион продавцов.