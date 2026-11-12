Ким заявила, что профессия предпринимателя всегда связана с рисками Глава RWB Татьяна Ким: предприниматель - профессия, всегда связанная с рисками

Москва12 ноя Вести.Предпринимательская деятельность связана с рисками, заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Она отметила, что после атак на склады Wildberries для продавцов были предоставлены меры поддержки. Речь идет о регуляторных мерах по отсрочке уплаты налогов и по линии предоставления кредитов.

Помимо тех мер поддержки, которые мы дали от своего банка, определенные коммерческие условия, мы, конечно, в первую очередь говорим, что предприниматель — это тот человек, который должен все время развиваться, двигаться вперед заявила она

По ее словам, платформенная экономика позволяет появляться огромному количеству людей, которые хотят себя попробовать как предприниматель.

Но при этом мы всегда говорим, что предприниматель — это все-таки профессия, ей нужно обучаться, ее нужно развивать, и это всегда про риски добавила Татьяна Ким

Ким подчеркнула, что многочисленные курсы о том, как стать бизнесменом, не актуальны в реальной деятельности.