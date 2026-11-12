Ким рассказала о реакции иностранных партнеров после атак на склады Wildberries Глава RWB Ким: иностранные партнеры с пониманием относятся к нынешней ситуации

Москва12 ноя Вести.Иностранные партнеры компании Wildberries с пониманием отнеслись к ситуации, сложившейся после крупных атак на склады маркетплейса. Об этом заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Мы со всеми предпринимателями из других стран провели оперативные встречи. Привлекли также к работе правительства этих стран. Там все достаточно с пониманием относятся сказала она

Ким подчеркнула, что на Wildberries продавалось большое количество товаров из соседних стран, в частности из Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Там тоже приличные потери были. В принципе, все восстанавливаются заявила она

В августе Wildberries продлила меры поддержки продавцов, которые реализуют товары со своего склада, до конца января 2027 года.