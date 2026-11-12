Ким рассказала, какие меры поддержки получили селлеры после атак на склады Основатель WB Ким раскрыла меры поддержки предпринимателей после атак ВСУ

Москва12 ноя Вести.После масштабных украинских атак на склады Wildberries предпринимателям была оказана не только финансовая, но и психологическая поддержка. Об этом рассказала основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Помимо мер поддержки, которые прорабатывались на государственном уровне, компания помогала и продолжает помогать предпринимателям. Банк Wildberries предоставлял кредиты, пересматривал условия и проводил пролонгацию по действующим кредитным линиям, отметила Ким.

Еще очень сильно потребовалась, конечно, психологическая поддержка. Мы запускали прямо горячие линии как и для предпринимателей, так и для наших исполнителей, которые работали на наших складах рассказала она

Помощь готовили и местные власти, почти во всех пострадавших регионах прошли встречи с бизнесом и были разработаны специальные программы.