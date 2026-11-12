Москва12 нояВести.После масштабных украинских атак на склады Wildberries предпринимателям была оказана не только финансовая, но и психологическая поддержка. Об этом рассказала основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Помимо мер поддержки, которые прорабатывались на государственном уровне, компания помогала и продолжает помогать предпринимателям. Банк Wildberries предоставлял кредиты, пересматривал условия и проводил пролонгацию по действующим кредитным линиям, отметила Ким.
Еще очень сильно потребовалась, конечно, психологическая поддержка. Мы запускали прямо горячие линии как и для предпринимателей, так и для наших исполнителей, которые работали на наших складахрассказала она
Помощь готовили и местные власти, почти во всех пострадавших регионах прошли встречи с бизнесом и были разработаны специальные программы.