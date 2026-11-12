Основатель WB поблагодарила российские власти за поддержку компании после атак Ким поблагодарила власти России за поддержку Wildberries после атак ВСУ

Москва12 ноя Вести.Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" поблагодарила российские власти за поддержку компании после летних атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, компания совместно с властями полтора месяца работала в режиме нон-стоп.

Хотела бы поблагодарить правительство Российской Федерации, а также Минфин, Минэк, ФНС и другие ведомства за ту оперативную работу, которую они провели. Буквально на следующий день после первой атаки мы уже встречались с соответствующими руководителями и с их аппаратами, со всеми их сотрудниками и думали, какой комплекс мер нужно разработать, и достаточно интенсивно шла это работа рассказала Ким

Она добавила, что компания оперативно перестроила систему логистики, и теперь склады распределены по всей стране.