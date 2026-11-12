Ким рассказала о перестройке логистики для хранения товаров WB Ким рассказала о новой модели складской логистики WB

Москва12 ноя Вести.После крупных атак на склады Wildberries компания структурно изменила логистику для хранения товаров. Об этом заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По ее словам, главный принцип новой модели заключается в том, чтобы не концентрировать большое количество товара в одном месте.

Примерно половина всех товаров, которые продаются сейчас, идут по системе FBS, когда идет доставка не с наших складов, а со складов продавцов. Плюс мы запустили потом партнерские склады, сделали так, что ни в каком месте не находится большое количество товаров рассказала она

Ранее Татьяна Ким заявила, что на маркетплейсе Wildberries зарегистрирован миллион продавцов, из-за чего возникла высокая конкуренция.