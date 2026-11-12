Москва12 ноя Вести.Wildberries продолжает оказывать помощь предпринимателям, которые пострадали в результате атак на склады. Об этом рассказала основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Ким подчеркнула, что поддержку оказывало не только правительство, но и сама компания.

Мы тоже оказывали поддержку и продолжаем оказывать. У нас и финансовые меры были. То есть наш банк предоставлял кредиты и давал возможность продавцам, которые уже имели наши кредитные линии, пересмотра, возможно, пролонгации отметила она

По словам основателя маркетплейса, существенного оттока продавцов после атак на склады Wildberries не произошло, однако изначально для всех эта ситуация стала шоком.