Ким рассказала об отношениях с иностранными бизнесменами после атак на склады Ким: атаки на склады WB не повлияли на отношения с иностранными бизнесменами

Москва12 ноя Вести.Взаимодействие с иностранными предпринимателями, работающими на площадке Wildberries, не изменилось после атак БПЛА ВСУ на склады маркетплейса. Об этом заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Взаимодействие не поменялось. Мы со всеми предпринимателями из других стран тоже провели оперативные встречи, привлекли также к работе правительства этих стран. Там тоже все достаточно с пониманием относятся. У нас большое количество товаров продавалось из соседних стран - из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана. Там тоже приличные потери были. Но, в принципе, все восстанавливаются сказала она

Ким также отметила, что ситуация на онлайн-площадке приходит к привычному ритму.

У нас и в обычное время идет естественное выбывание предпринимателей. Это нормально и логично. Кто-то попробовал себя, у кого-то не получилось. Приходят новые, мы им тоже предлагаем новые схемы работы. Сейчас у нас активно работает склад в Белоруссии, уже на полную мощность. В ноябре должен запуститься склад в Алматы отметила она

Ранее Татьяна Ким рассказала, что на Wildberries зарегистрирован миллион продавцов.