Wildberries перестраивает логистику и подход к управлению складскими запасами Татьяна Ким: WB перестраивает подход к управлению складскими запасами

Москва12 ноя Вести.После масштабных атак ВСУ на склады компания Wildberries перестраивает логистику и подход к управлению складскими запасами, рассказала основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Ким подчеркнула, что после украинских атак компания совместно с российскими властями полтора месяца работала нон-стоп, чтобы восстановить все процессы. Эта работа продолжается.

Мы сейчас перестраиваем все наши системы, логистические структуры и вообще сам подход к управлению и складскими запасами, к передвижению. Предпринимателям тоже приходится очень быстро переучиваться отметила она

Основатель Wildberries добавила, что после атак на склады не произошло существенного оттока продавцов, однако изначально для всех эта ситуация стала шоком.