Татьяна Ким: доставка по системе FBS стала быстрее, чем была до атак на склады

Ким заявила об эффективности доставки по системе FBS Татьяна Ким: доставка по системе FBS стала быстрее, чем была до атак на склады

Москва12 ноя Вести.Компания Wildberries перестроила логистику после атак на крупные склады компании, в том числе стала работать активнее по системе FBS. Об этом заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Речь идет о модели работы маркетплейса, при которой продавец хранит товары на собственном складе или у фулфилмент-оператора. По оценке Ким, доставка по системе FBS стала даже быстрее, чем была до атак на склады.

Мне кажется, что сейчас сроки доставки по системе FBS даже еще лучше, чем они были до начала атак. Это логично - когда у тебя становится сеть более разветвленная, у тебя улучшаются все процессы заявила она

В рамках перестройки логистики, отметила глава RWB, компания также использует складские мощности партнеров.

Добавили еще новую сущность - партнерские сортировочные центры. Поначалу тоже были там сложности, потому что приходилось отлаживать некоторые моменты, чтобы партнеры очень срочно переучивали своих сотрудников, вводили новые штрих-коды. Уже месяца два точно, если не больше, едем по такой схеме, и сроки доставки выровнялись сказала она

Ранее Ким рассказала, что склад Wildberries также активно работает в Белоруссии, а в ноябре планируется к запуску склад в Алматы (Казахстан).