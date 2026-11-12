Москва12 нояВести.После атак на крупные склады Wildberries ряд селлеров переехали из России и в Белоруссию. Об этом заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Кому-то мы предложили переехать в Беларусь. Я знаю, что некоторые ребята поехали из России, там стали работать. Мы всем помогаем, конечноотметила она
При этом, подчеркнула Ким, многие из продавцов маркетплейса рассчитывают на восстановление привычных складов.
И все ждут, когда восстановятся их любимые склады, к которым они привыклидобавила она
Ранее Ким рассказала, что компания перестроила логистику для хранения товаров в РФ. Кроме того, активно работает склад в Белоруссии, а в ноябре планируется к запуску склад в Алматы (Казахстан).