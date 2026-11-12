Татьяна Ким: WB рассчитывает на расширение деятельности за границей Ким: Wildberries рассчитывает на расширение логистических цепочек за границей

Москва12 ноя Вести.Wildberries рассчитывает на расширение деятельности российских цифровых платформ за границей. Об этом рассказала основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Конечно, мы очень рассчитываем на то, что будет запущена и продолжаться работа по расширению присутствия российских цифровых компаний на территории других стран. Конечно, это тоже дает предпринимателям и нашему бизнесу новые точки роста и поможет преодолеть, в том числе, кризис, через который мы проходим отметила Ким

Она добавила, что в ноябре Wildberries запустит новые склады в казахстанской Алма-Ате.